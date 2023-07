Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ohne Zulassung und Versicherung mit Pkw in Wilhelmshaven unterwegs - Polizei leitet Verfahren gegen 52-Jährigen ein.

Wilhelmshaven (ots)

Polizeibeamte des Einsatz- und Streifendienstes der Polizei in Wilhelmshaven stoppten am Mittag des 19.07.2023 einen 52-jährigen Wilhelmshavener, der mit seinem Pkw die Ebertstraße in Wilhelmshaven befuhr. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug weder zugelassen noch versichert war, so dass die Einleitung von Ermittlungsverfahren folgte.

