Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Metallbaufirma

Euskirchen-Großbüllesheim (ots)

Am vergangenen Wochenende (18. bis 21. November) wurde in Euskirchen in einer Metallbaufirma in der Barentstraße eingebrochen.

Die Täter öffneten zahlreiche Schränke und durchsuchten diese. Zudem wurden Werkzeuge entwendet, wie zum Beispiel eine Bohrmaschine und zwei Schweißgeräte.

Der Schaden liegt im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

