Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Mehrere hundert Cannabispflanzen im sechsstelligen Bereich beschlagnahmt - Tatverdächtige sitzen in Untersuchungshaft

Werlte (ots)

Im Rahmen intensiver vorangegangener Ermittlungsarbeit kam es gestern in den frühen Morgenstunden zu einer Durchsuchung in der Kirchstraße in Werlte (Emsland).

Ermittlungen ergaben, dass an der Anschrift eine professionelle Cannabisplantage betrieben wurde. Bei der Durchsuchung konnten in einer Wohnung mehrere hundert Cannabispflanzen, welche kurz vor der Ernte standen, festgestellt und beschlagnahmt werden, was den Verdacht des unerlaubten Anbaus von Betäubungsmitteln bestätigte.

Des Weiteren wurden zwei Männer im Alter von 52 und 60 Jahren festgenommen. Diese wurden heute Morgen dem Richter vorgeführt und befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Die intensive Ermittlungs- und Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Einsatzkräften ist letztendliche der Schlüssel zum Erfolg gewesen.

