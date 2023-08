Hauptzollamt Erfurt

HZA-EF: Zollanwärter beginnen Ausbildung und Studium

38 Nachwuchskräfte erhalten Ernennungsurkunden und legen Diensteid ab

38 Anwärterinnen und Anwärter haben heute ihre Ernennungsurkunde für ihre Ausbildung oder ihr duales Studium beim Hauptzollamt Erfurt entgegengenommen und ihren Diensteid abgelegt.

In der Feierstunde im Augustinerkloster Erfurt begrüßte Ursula Jahn, Leiterin des Sachgebietes Finanzkontrolle Schwarzarbeit, in diesem Jahr 21 Frauen und 17 Männer beim Hauptzollamt Erfurt.

Von den neu ernannten Nachwuchskräften beginnt heute für 26 künftige Zollobersekretärinnen und -obersekretäre die zweijährige Ausbildung im mittleren Dienst und für zwölf künftige Zollinspektorinnen und -inspektoren das dreijährige duale Studium im gehobenen Dienst. Theorie und Praxis wechseln sich dabei ab und bauen aufeinander auf.

Die theoretische Ausbildung findet für den mittleren Dienst im neuen Zoll-Bildungszentrum in Erfurt statt, für den gehobenen Dienst in der Hochschule des Bundes in Münster. In den Praxisphasen durchlaufen die Nachwuchskräfte die verschiedenen Bereiche des Hauptzollamtes Erfurt und werden auch bei den Zollämtern sowie teilweise beim Zollfahndungsamt Dresden eingesetzt.

Bundesweit hat heute für rund 2.000 junge Menschen die Ausbildung oder das duale Studium beim Zoll begonnen.

Zusatzinformation:

Interessierte an einer Ausbildung oder an einem Studium können sich noch bis zum 15. Oktober 2023 beim Hauptzollamt Erfurt bewerben. Der nächste Ausbildungs- und Studienbeginn ist am 1. September 2024 beziehungsweise am 1. Oktober 2024 für das duale Studium der Verwaltungsinformatik.

Der Zoll übernimmt nach bestandener Laufbahnprüfung grundsätzlich alle seine Nachwuchskräfte. Weitere Informationen zur Bewerbung, Ausbildung und Studium bietet der Zoll unter www.zoll-karriere.de.

