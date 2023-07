Hauptzollamt Erfurt

HZA-EF: Zoll zieht Crystal aus dem Verkehr

Mann aus Gera schmuggelt rund 240 Gramm Crystal, baut Unfall und sitzt nun in Untersuchungshaft

Erfurt (ots)

Rund 240 Gramm Crystal stellten Zöllner des Hauptzollamtes Erfurt bei einem 39-jährigen Mann in Bad Elster sicher.

Der Mann aus Gera reiste am 03.07.2023 mit seinem Pkw aus der Tschechischen Republik in das Bundesgebiet ein. Nachdem der Zoll ihn für eine Kontrolle zum Anhalten aufforderte, beschleunigte er sein Fahrzeug und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit durch Bad Elster. An einer Baustellenampel musste der Mann verkehrsbedingt halten und fuhr auf einen vor ihm stehenden Pkw auf und beschädigte diesen. Der 39-Jährige rannte daraufhin von seinem Fahrzeug in Richtung Baustelle und warf dabei Gegenstände in die Böschung. Hierbei handelte es sich um zwei Cliptütchen mit insgesamt rund 240 Gramm Crystal.

Die Zöllner leiteten gegen den Mann ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein und nahmen ihn vorläufig fest. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Dresden übernommen. Gegen den 39-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen, er befindet sich in Untersuchungshaft.

