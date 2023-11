Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Auto kommt von Straße ab und überschlägt sich (06.11.2023)

Singen (ots)

Am Montagmorgen, gegen 6.30 Uhr, ist es auf der Kreisstraße 6123 zwischen Hausen und Friedingen zu einem Unfall gekommen, bei dem sich ein Auto überschlagen hat. Ein 30-Jähriger fuhr mit einem VW Golf von Hausen in Richtung Friedingen. In einer Linkskurve geriet der Mann in den Grünstreifen, übersteuerte seinen Wagen und kam nach links von der Straße ab. Hier streifte der Autofahrer einen Baum, überschlug sich, beschädigte einen Zaun und kam auf dem Dach liegend zum Stehen. Der 30-Jährige verletzte sich dabei leicht und musste mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Der nicht mehr fahrbereite VW, an dem Blechschaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden.

