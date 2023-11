Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unfall auf der Bundesstraße 14- Polizei sucht Zeugen (06.11.2023)

Rottweil (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der am Montag auf der Bundesstraße 14 passiert ist. Ein 19-Jähriger fuhr gegen 17.30 Uhr mit einem VW auf der B 14 von Villingendorf herkommend in Richtung Rottweil, um in das Industriegebiet "Saline" zu gelangen. Auf der Überleitung, unmittelbar vor dem Kreisverkehr, kam es zur Kollision mit einem BMW einer 66-Jährigen, die auf der B 27 aus Richtung Villingen-Schwenningen herkommend ebenfalls in Richtung Industriegebiet/ Ortsmitte Rottweil unterwegs war. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 6.000 Euro. Da die Beteiligten widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang machen, bittet die Polizei nun Zeugen des Zusammenstoßes, sich unter der Tel. 0741 34879-0, bei der Verkehrspolizei Zimmern o.R. zu melden.

