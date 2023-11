Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Lkr. TUT) - Raub in Trossingen, Polizei sucht Zeugen

Trossingen / Lkr. TUT (ots)

Am Samstagnachmittag hat sich in Trossingen ein Raubdelikt ereignet. Gegen 17 Uhr attackierten mehrere vermummte Personen einen 19-Jährigen im Bereich Rottweiler Straße und nahmen ihm Geldbörse, das Mobiltelefon und Kleidungsstücke ab. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Der 19-Jährige erlitt durch den Angriff Verletzungen und musste im Klinikum behandelt werden.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Tuttlingen unter 07461 941 0 entgegen.

