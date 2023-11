Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hohenfels-Mindersdorf/Liggersdorf/ Lkr. Konstanz) Opferstöcke aufgebrochen und Geld entwendet (02.-05.11.2023)

Hohenfels-Mindersdorf/Liggersdorf (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag bis Sonntagmorgen, 8.30 Uhr, haben unbekannte Täter zwei Opferstöcke in der St. Oswald Kirche in Mindersdorf aufgebrochen. Die Unbekannten brachen die Opferstöcke mit Gewalt auf und entnahmen das darin befindliche Geld. Der Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Zudem stellte man in der Kirche St. Cosmas und Damian in Liggersdorf zwei weitere versuchte Aufbrüche fest. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Kirchen beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den unbekannten Dieb geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07771 9391-0, mit dem Polizeirevier Stockach in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell