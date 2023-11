Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz am 06.11.2023- Kriminalpolizei nimmt Erpresser fest (Radolfzell/ Lkr. Konstanz)

Radolfzell (ots)

Am Donnerstag, 27.07.2023, ist es in einem Kiosk in der Konstanzer Straße zu einer räuberischen Erpressung gekommen, bei dem der Täter zunächst unerkannt entkom-men konnte.

Wir berichteten bereits: http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5569157

Umfangreiche Ermittlungen der Beamten der Kriminalpolizeidirektion Rottweil haben nun zur Festnahme des mutmaßlichen Erpressers geführt. Der 23-jährige Mann, der im Landkreis Konstanz wohnt, konnte am Donnerstag von den Beamten in seiner Wohnung festgenommen werden. Nachdem auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz ein Richter des Amtsgerichtes Konstanz einen Haftbefehl gegen den Mann erließ, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

