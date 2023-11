POL-KN: (Trossingen/ Lkr. Tuttlingen) Einbruch in Wohnhaus- Polizei sucht Zeugen

Singen (ots) - Eine Sachbeschädigung an einem geparkten Auto begangen hat ein Unbekannter am Samstag, im Zeitraum zwischen 15 Uhr und 17 Uhr, auf der Carl-Benz-Straße. Er zerkratzte einen dort geparkten VW an der gesamten rechten Seite, wodurch Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei in Singen unter der Telefonnummer 07731 888-0 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

