POL-EU: Tiefstehende Sonne: Zusammenstoß zwischen zwei Pkw

Mechernich (ots) - In einer Lagerhalle einer Firma in der Straße Hinter den Gärten gingen am Mittwoch (6. September) gegen 17.25 Uhr zwei Personen vor einem Gabelstapler. Eine Person stürzte und wurde vom Gabelstapler überrollt. Der Mann wurde schwerstverletzt und kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Uniklinik. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - Telefon: 0 ...

