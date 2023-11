Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen B 33 neu/ Lkr Konstanz) Auto von Windböe erfasst- rund 20.000 Euro Blechschaden (05.11.2023)

Singen (ots)

Eine Windböe hat am Sonntagmorgen ein Auto auf der Bundesstraße 33 neu zwischen dem Autobahnkreuz Hegau und der Anschlussstelle Steißlingen erfasst. Gegen 9 Uhr fuhr ein 51-Jähriger mit einem Mercedes auf der B33 neu in Richtung Konstanz. Als der Mann einen Spurwechsel von rechts nach links durchführte, traf ihn eine Windböe von rechts und sein Wagen kam nach links von der Fahrbahn ab. Hier streifte der Autofahrer eine Leitplanke. Im weiteren Verlauf fuhr der Mercedes nach rechts und krachte in die dortige Schutzplanke. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Die Höhe des entstandenen Schadens an den Leitplanken ist noch nicht bekannt.

