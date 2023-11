POL-KN: Durch Abkommen von der Fahrbahn Ladung verloren (06.11.2023)

Trossingen/ Lkr. Tuttlingen (ots) - Unbekannte Täter sind am Samstag (04.11.2023), im Zeitraum von 18.30 Uhr bis Mitternacht, in ein Wohnhaus in der Belchenstraße eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsuchten sämtliche Räume. Sie entwendeten Schmuck und Bargeld. Zeugen, die im oben genannten Zeitraum Verdächtiges im Bereich der ...

