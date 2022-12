FW-WRN: TH_1 - LZ1 - VU - NEF vor Ort

Freiwillige Feuerwehr Werne

Werne (ots)

Um 16:56 Uhr wurde am Samstagabend der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne zu einem Verkehrsunfall auf der Straße Penningrode in Werne alarmiert. Es war zu einer Kollision von einem PKW mit einem Fahrzeug auf dem Fahrbahnrand gekommen, wobei sich die Fahrerin verletzte. Bei Eintreffen der Feuerwehr wurde diese bereits durch den Rettungsdienst aus Werne betreut und anschließend in ein Krankenhaus transportiert. Im Einsatz waren vier Fahrzeuge und 17 Einsatzkräfte. Die Aufgaben der Feuerwehr beliefen sich auf der Absicherung der Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr. Nachdem die Polizei den Unfall dokumentiert hatte, wurde der PKW von der Fahrbahn geschoben und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Einsatzende konnte der Kreisleitstelle in Unna gegen 17:45 Uhr gemeldet werden.

