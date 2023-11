POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen A81/ Lkr. Konstanz) In Mittelleitplanke geprallt (06.11.2023)

Radolfzell (ots) - Am Donnerstag, 27.07.2023, ist es in einem Kiosk in der Konstanzer Straße zu einer räuberischen Erpressung gekommen, bei dem der Täter zunächst unerkannt entkom-men konnte. Wir berichteten bereits: http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5569157 Umfangreiche Ermittlungen der Beamten der ...

mehr