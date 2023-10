LPI-SHL: Unfallflucht

Schleusingen (ots) - Ein Unbekannter versuchte in der zurückliegenden Zeit in eine Apotheke in der Klosterstraße in Schleusingen einzubrechen. Aufgefallen war der Schaden am Eingangschloss Mittwochmorgen. Durch den Einbruchsversuch kann die Tür nicht mehr geöffenet werden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 unter Angabe des Aktenzeichens 0258835/2023 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden. Rückfragen ...

