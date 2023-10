Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kupferrohre geklaut

Suhl (ots)

Ein unbekannter Täter brach in der Zeit vom 18.09.2023, 14:00 Uhr, bis Mittwochmorgen in ein leerstehendes Gebäude in der Straße "An der Hasel" in Suhl ein. Anschließend entwendete er mehrere Kupferrohre. Wie hoch der Schaden ist, ist noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben oder den Tatzeitraum eingrenzen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 unter Angabe des Aktenzeichens 0259145/2023 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell