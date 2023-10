POL-OL: +++ Westerstede: Brand in einem Mehrparteienhaus +++

Oldenburg (ots) - Am 29.09.2023 kommt es gegen 17:20 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz an der Stahlwerkstraße 15 in 26689 Apen, Ortsteil Augustfehn, zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei touchiert der unbekannte Unfallverursacher den roten VW Golf eines 71-jährigen Mannes aus Augustfehn. Der Unfallverursacher entfernt sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Westerstede. ...

mehr