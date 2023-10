POL-OL: +++Verkehrsunfall in Edewecht mit hohem Sachschaden am beteiligten Traktor+++

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

Am 01.10.2023, gegen 13:45 Uhr, kommt es in Edewecht auf der Straße Jenseits der Vehne zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden unter Beteiligung eines Traktors. Demnach befährt einer 25-jähriger Edewechter im Rahmen von Erntearbeiten mit einem Traktor-Anhänger-Gespann die Straße aus Jeddeloh kommend in Richtung Edewecht. Kurz vor der Querung des Dodoweg, gerät das Gespann aus noch ungeklärter Ursache ins Schleudern. In der Folge verliert der Fahrzeugführer die Kontrolle über das Fahrzeug und kommt von der Fahrbahn ab. Durch das hohe Gewicht der Ladung (ca. 10t Maissilage) des Anhängers wird der Traktor im Graben gedreht und auf die Fahrzeugseite gedrückt. Dabei entsteht am Traktor nach Angaben des Fahrzeughalters ein Schaden im sechsstelligen Bereich. Die Schadenshöhe am Anhänger kann zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch nicht geschätzt werden. Die Bergungsarbeiten dauerten bis in die frühen Abendstunden an. Der Fahrzeugführer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde leichtverletzt einem Krankenhaus zugeführt. Da ebenfalls Betriebsstoffe ins Erdreich gelangten, wurde die Untere Wasserbehörde hinzugezogen.

