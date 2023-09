Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Zwei Gartenlauben brannten in Dortmund-Holthausen

Dortmund (ots)

Am Freitagmorgen setzte die Besatzung eines Krankenwagens gegen 03:50Uhr einen Notruf an die Einsatzleitstelle der Feuerwehr ab. Im Stadtteil Holthausen brannten in einer Kleingartenanlage in Nähe des Friedhofes zwei benachbarte Gartenlauben. Der zuständige Löschzug der Feuerwache 2 (Eving) rückte umgehend zur Einsatzstelle aus und setzte zum Schutz angrenzender Lauben sowie zur Brandbekämpfung zwei Strahlrohre ein. Neben den brennenden Lauben sind durch den Brand auch einige umstehende Bäume in Mitleidenschaft gezogen worden. Ein Übergreifen des Brandes auf weitere Lauben konnte die Feuerwehr verhindern werden. Mit einer Drehleiter erfolgte die Ausleuchtung der Einsatzstelle. Die Verbindung Holthauser Str./Ellinghauser Str. war während der Löscharbeiten kurzzeitig gesperrt. Personen kamen nicht zu Schaden. Gegen 5:30 Uhr waren die Löschmaßnahmen beendet und die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben. Insgesamt war die Feuerwehr mit 14 Einsatzkräften vor Ort. Die Brandursache wird nun von der Polizei ermittelt

