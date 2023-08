Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses in Dortmund Scharnhorst

Dortmund (ots)

Am Mittwochabend gegen 18:15 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Dortmunder Feuerwehr und des Rettungsdienstes zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Max-Brod-Straße im Ortsteil Scharnhorst gerufen.

Die erste Erkundung ergab, dass es im Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses brannte. Es wurde umgehend die Brandbekämpfung und die Kontrolle des Treppenraumes eingeleitet. Dazu ging ein Atemschutztrupp mit einem Strahlrohr zur Brandbekämpfung im Kellerbereich vor, während ein weiterer Trupp mit Atemschutz den Treppenraum und die oberen Etagen kontrollierte. Einige Bewohner in den oberen Geschossen befanden sich noch in den Wohnungen und konnten nicht vorzeitig das Gebäude verlassen. Diese konnten in den Wohnungen verbleiben und wurden durch Einsatzkräfte betreut.

Parallel zu den Maßnahmen kontrollierte die Feuerwehr mittels Drehleiter im rückwärtigen Bereich des Gebäudes die Fenster der einzelnen Wohnungen.

Das Feuer war durch das sofortige Eingreifen der Feuerwehr sehr schnell unter Kontrolle. Zum Schluss wurden die Räumlichkeiten im Keller maschinell entraucht. Nachbarkeller die ebenfalls von der starken Rauchentwicklung betroffen waren, wurden ebenso kontrolliert und belüftet.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Zur weiteren Ermittlung der Brandursache und Schadenshöhe wurde die Einsatzstelle der Kriminalpolizei übergeben.

Die Feuerwehr war mit insgesamt 34 Einsatzkräfte der Feuerwache 6 (Scharnhorst), 3 (Neuasseln) dem Führungsdienst und dem Rettungsdienst vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell