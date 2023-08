Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 45 Fahrtrichtung Frankfurt Lieferwagen kippt auf die Seite

Dortmund A45 (ots)

Um 21:13 Uhr wurden die Brandschutz- und Rettungskräfte auf die BAB 45 Fahrtrichtung Frankfurt kurz hinter das Autobahnkreuz Witten alarmiert. Ein SEAT Pkw war mit einem Renault Transporter kollidiert, wobei der Kleinlaster auf die Seite kippte. Mithilfe von Augenzeugen konnte sich der Fahrer aus dem Transporter durch das hochklettern aus dem Führerhaus selbst befreien, und wurde mit Unterstützung der Ersthelfer sicher vom Fahrzeug gehoben . Auch die beiden Insassen des PKWs wurden nur leicht verletzt. Nach einer medizinischen Untersuchung vor Ort wurde das Ehepaar in ein Herdecker Krankenhaus transportiert und der ebenfalls nicht schwer Verletzte Lieferwagenfahrer in ein Dortmunder Krankenhaus. Aufgrund des Unfalls wurde die Autobahn in Fahrtrichtung Frankfurt durch die Einsatzkräfte voll gesperrt, unter anderem weil ein Rettungshubschrauber dort zu Landung ansetzte. Die Feuerwehr klemmte Fahrzeug Batterien beider Fahrzeuge ab und unterstützte beim zusammenkehren von Autoteilen von der Fahrbahn, damit nach gut 1 Stunde der Verkehr langsam wieder anrollen konnte.

