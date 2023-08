Feuerwehr Dortmund

FW-DO: PKW-Brand an der Brackeler Straße

Dortmund (ots)

Um 21:30 wurde die Feuerwehr Dortmund an die Brackeler Straße. alarmiert. In Fahrtrichtung Innenstadt wurde kurz hinter der Abfahrt von der B236 ein brennender PKW gemeldet.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte der PKW bereits in voller Ausdehnung. Durch die Feuerwehr wurde umgehend eine Brandbekämpfung eingeleitet. Der Fahrer und die Beifahrerin des betroffenen PKW haben sich durch das Feuer leichte Brandverletzungen zugezogen. Die Patienten wurden daher durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Für den Zeitraum der Löscharbeiten war die Brackeler Straße in Richtung Innenstadt voll gesperrt. Nach circa einer Stunde konnten die Maßnahmen abgeschlossen werden. Im Einsatz waren Einsatzkräfte der Feuerwache 6 (Scharnhorst), Feuerwache 2 (Eving) sowie der Rettungsdienst.

