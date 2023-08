Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Brennendes Bett im Mehrfamilienhaus Rheinischen Straße auch für Stadtbahn gesperrt

Dortmund (ots)

Um 19:30 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwache 1 (Stadtmitte) und der Feuerwache 5 (Marten) in die Rheinische Straße alarmiert. Flammen und Rauch waren im ersten Obergeschoss eines dreigeschossigen Mehrfamilienhauses sichtbar. Sofort ging ein Trupp unter Artenschutz in die zwei Zimmerwohnung vor und konnte das brennende Bett mit einem C- Strahlrohr schnell in den Griff bekommen. Ein weiterer Trupp kontrollierte den leicht verrauchten Treppenraum. Eine 60-jährige Bewohnerin aus einer höher gelegenen Etage wurde vorgefunden und zur Straße begleitet und dort dem Rettungsdienst übergeben. Eine Verletzung konnte bei ihr glücklicherweise ausgeschlossen werden. Warum es in der Wohnung zu dem Ausbruch des Feuers kam, muss nun von der Polizei ermittelt werden. Ein Bewohner der Brandwohnung waren nicht anwesend . Für die Zeit des Einsatzes kam es auf der Rheinischen Straße zu Verkehrsbehinderungen durch eine Straßensperrung, sowohl für den Straßenverkehr als auch für den Stadtbahnverkehr.

