Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Rauchentwicklung im Parkhaus verursacht Großeinsatz der Feuerwehr am Dortmunder Flughafen

Dortmund (ots)

Am Samstagabend gegen 18:50 Uhr wurde die Dortmunder Feuerwehr über die Brandmeldeanlage des Flughafens alarmiert. Im Parkhaus 1 am Terminal hatte ein Rauchansaugsystem Rauch in einer der unteren Ebenen detektiert und den Alarm ausgelöst. Die Flughafenfeuerwehr, die als erstes am Terminalgebäude eintraf, konnte bereits auf der Anfahrt einen Rauchaustritt bestätigen, woraufhin durch die Einsatzleitstelle direkt die Alarmstufe erhöht wurde. Parallel lösten weitere Melder in dem Parkhaus aus, was in der Regel auf eine Brandausbreitung hindeutet. Die Erkundung in der betroffenen Parkebene bestätigte eine nebelartige Verrauchung, jedoch konnte auf Anhieb kein Brandherd lokalisiert werden. Das großflächige und intensive Absuchen aller gemeldeten Bereiche sowie der Nachbarflächen brachte keine weiteren Ergebnisse. Eine Ursache für die Verrauchung konnte durch die Feuerwehr nicht gefunden werden. Durch die gut funktionierende Entrauchungsanlage waren nach kurzer Zeit alle Bereiche wieder rauchfrei und das Gebäude konnte zur Nutzung wieder freigegeben werden. Der Flugbetrieb war durch den Einsatz nicht beeinträchtigt. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell