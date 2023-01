Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Zeugen gesucht

Rees-Haldern (ots)

Unbekannte Täter haben am Mittwoch (11. Januar 2023) tagsüber zwischen 09:00 und 13:55 Uhr versucht, in ein Wohnhaus an der Gerhard-Storm-Straße einzudringen. Sie hebelten erfolglos an der Haustür herum, gelangten aber nicht in das Gebäude. Gut möglich, dass sie in ihrem Vorhaben gestört wurden. Zeugenhinweise werden von der Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegengenommen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell