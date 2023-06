Kreisfeuerwehrverband Neunkirchen

FW LK Neunkirchen: Großeinsatz des ABC-Zugs in Spiesen

Bild-Infos

Download

7 weitere Medieninhalte

Spiesen (ots)

Am gestrigen Donnerstagnachmittag musste die Feuerwehr Spiesen-Elversberg und der ABC-Zug (Gefahrstoffzug) des Landkreises Neunkirchen zu einem Großeinsatz in ein Industriegebiet nach Spiesen ausrücken. Ein Mensch wurde verletzt.

Gegen 12:50 Uhr erreichte die Leitstelle auf dem Winterberg in Saarbrücken ein Notruf. Auf dem Gelände einer ortsansässigen Firma im Industriegebiet Spiesen kam es am Donnerstagmittag zum Austritt eines Gemisches aus Fluss- und Salpetersäure. Die Stoffe waren für den betroffenen Mitarbeiter zunächst nicht zu erkennen, so dass er beim Entpacken damit in Berührung kam. Wegen der geschilderten Lage alarmiert die integrierte Leitstelle auf dem Winterberg in Saarbrücken, die Feuerwehr Spiesen-Elversberg und den ABC-Zug des Landkreises Neunkirchen.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte vor Ort konnte die Lage schnell bestätigt werden. Nachdem das Gebäude evakuiert war, begaben sich die Spezialkräfte ausgerüstet mit Chemikalienschutzanzügen in den Gefahrenbereich und sicherten den Behälter in einer speziellen Verpackung. Die Säuremischung wurde nach Weisung des Fachberaters Chemie mit speziellen Stoffen neutralisiert und danach ordnungsgemäß entsorgt. Der betroffene Mitarbeiter wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Um kurz nach 15:40 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehren beendet.

Im Einsatz waren 22 Fahrzeuge und 74 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei.

Der ABC-Zug ist eine Spezialeinheit innerhalb der Feuerwehren des Landkreises Neunkirchen und kommt zur Abwehr von größeren Gefahrenlagen mit atomaren, biologischen und chemischen Stoffen zum Einsatz. Er besteht aus verschiedenen Einheiten mit speziellem Material und ausgebildetem Personal aus allen Gemeinden des Landkreises Neunkirchen.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell