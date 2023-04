Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wittlich (ots)

Am Dienstag, 18.04.2023 kam es zwischen 09:00 und 13:45 Uhr, auf Parkplatz "Lidl" in der Kurfürstenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, gegen einen geparkten weißen VW Golf und entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit. Der VW Golf wurde im Frontbereich beschädigt. Der unbekannte Fahrzeugführer, oder Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei Wittlich in Verbindung zu setzen.

