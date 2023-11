Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unfall auf der Straße "Berner Feld"- ein schwer verletzter Fahrgast (03.11.2023)

Rottweil (ots)

Bei einem Unfall auf der Straße "Berner Feld" ist am Freitagnachmittag eine Person schwer verletzt worden. Gegen 14.45 Uhr fuhr ein 25-Jähriger mit einem Linienbus auf der Straße "Berner Feld". An der Einmündung zu den Gebäuden 42 und 67 erkennt der Busfahrer zu spät ein vorfahrtsberechtigtes Auto und leitete zur Verhinderung eines Zusammenstoßes eine Vollbremsung ein. Hierdurch schleuderte eine im Gang stehender 30-jährige Frau nach vorne und prallte mit einem Metallrohr zusammen. Dabei erlitt die junge Frau schwere Verletzungen und musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell