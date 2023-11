POL-KN: Autofahrer kommt von Fahrbahn ab (04.11.2023)

Bräunlingen, Lkr. SBK (ots) - Ein unbekannter Täter ist am frühen Sonntagmorgen, zwischen 4 Uhr und 5 Uhr, in eine Gaststätte in der Hüfinger Straße eingebrochen. Der Täter verschaffte sich gewaltsamen Zutritt in das Lokal und in weitere Räume. Ob der Einbrecher etwas entwendet hat, steht noch nicht fest. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im ...

mehr