POL-KN: (Rottweil) Auffahrunfall fordert rund 22.000 Euro Schaden (05.11.2023)

Oberndorf a.N. (ots) - Unbekannte haben am Sonntag, gegen 19 Uhr, eine Dixi-Toilette in der Neckarstraße gesprengt. Durch die Explosion flogen die Trümmerteile mehrere Meter durch die Luft. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Täterhinweise nimmt die Polizei in Oberndorf, Tel. 07423 8101-0, entgegen. Rückfragen bitte an: Nicole Minge ...

