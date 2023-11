POL-KN: (Oberndorf a.N./ Lkr. Rottweil) Dixi-Toilette gesprengt- Zeugen gesucht (05.11.2023)

Konstanz (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Donnerstag, 02.11.2023, 18:30 Uhr bis Freitag, 03.11.2023, 11:30 Uhr ein in der Staudenstraße in Dunningen in einer Baustelle abgestelltes Notstromaggregat. Dieses stand abgedeckt in einem frei zugänglichen Bereich eines dortigen Hauses. Aufgrund der Größe und des Gewichts von 160 KG muss davon ...

mehr