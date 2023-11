Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen/Landkreis Rottweil) Diebstahl auf Baustelle - Zeugensuche (04.11.2023)

Konstanz (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Donnerstag, 02.11.2023, 18:30 Uhr bis Freitag, 03.11.2023, 11:30 Uhr ein in der Staudenstraße in Dunningen in einer Baustelle abgestelltes Notstromaggregat. Dieses stand abgedeckt in einem frei zugänglichen Bereich eines dortigen Hauses. Aufgrund der Größe und des Gewichts von 160 KG muss davon ausgegangen werden, dass die Tat durch mehrere Personen begangen wurde und zum Abtransport ein Fahrzeug verwendet wurde. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schramberg (Tel. 07422-27010) zu melden.

