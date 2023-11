Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld i. S., Lkrs SBK) Vollbrand eines denkmalgeschützten Schwarzwaldhofes (03.11.2023)

Königsfeld i. S. / TO Brogen (ots)

Am Freitagabend, 03.11.2023, gegen 19:45 Uhr geriet in Königsfeld im Schwarzwald im Teilort Brogen ein historischer Schwarzwald-Bauernhof, welcher unter Denkmalschutz stand, aus bislang unbekannter Ursache in Vollbrand. Das Brandobjekt war derzeit wegen Renovierungsarbeiten unbewohnt, so dass niemand verletzt wurde. Der Hof ist vollständig niedergebrannt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 600.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Neben den Feuerwehren Königsfeld und St. Georgen, mit insgesamt ca. 85 Einsatzkräften, war der Rettungsdienst mit 7 Einsatzkräften und die Polizei im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell