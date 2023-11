Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Zwei Einbrüche in Villinger Südstadt (02.11.2023)

Villingen-Schwenningen, Lkr. SBK (ots)

Ein unbekannter Täter ist am Donnerstag zwischen 11 Uhr und 22 Uhr in einem Wohnhaus im Eschenweg eingebrochen. Im Hausinnern durchwühlte der Unbekannte mehrere Räume. Zwischen 15.30 Uhr und 20.00 Uhr drang ein unbekannter Täter in ein Haus in der Lucian-Reich-Straße ein. Auch hier durchwühlte der Unbekannte mehrere Schränke und Räume. Erkenntnisse über Diebesgut und Schaden konnte bislang nicht beziffert werden. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Straßen in der Villinger Südstadt beobachtet haben, oder sonstige Hinweise auf die Identität des oder Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07721 601-0, beim Polizeirevier Villingen zu melden.

