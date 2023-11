POL-KN: Lkw beschädigt Höhenmarkierung einer Brücke (02.11.2023)

Bad Dürrheim, Lkr. SBK (ots) - Ein Gesamtschaden in Höhe von rund 11.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnersagmittag gegen 14.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Dieselstraße ereignet hat. Ein 24-jähriger Ford Fiesta Fahrer fuhr in Richtung Ausfahrt und übersah einen von rechts kommenden Mercedes Benz C220 einer ...

mehr