POL-KN: Exhibitionist - Zeugen gesucht (01.11.2023)

Radolfzell (ots) - Eine Unfallflucht begangen hat ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag, im Zeitraum zwischen 14 Uhr und 16 Uhr, in der Straße "Sonnenrain". Der Unbekannte beschädigte einen geparkten silbernen Skoda Octavia an der linken Seite. Das Auto stand am rechten Straßenrand auf Höhe der Hausnummer 42 abgestellt. Der Verursacher flüchtete unter ...

