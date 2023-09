Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei Verkehrsunfälle mit und ohne verletzte Personen auf der BAB 20 auf Höhe der Abfahrt Pasewalk Süd im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Pasewalk (ots)

Am 01.09.2023 kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Motorradunfall auf der Autobahn 20, Höhe Abfahrt Pasewalk Süd. Der alleinbeteiligte 61-jährige Fahrzeugführer einer Harley Davidson befuhr die Autobahn in Richtung Lübeck. Er verlor die Kontrolle über sein Krad und stürzte. Der Kradfahrer wurde mit dem RTW in das Krankenhaus Pasewalk gebracht, wo er aufgrund einer Rippenprellung und einer Fußverletzung stationär aufgenommen wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000,- Euro. Nur 15 Minuten später ereignete sich an gleicher Stelle ein weiterer Verkehrsunfall mit Sachschaden. Durch Unachtsamkeit fuhr ein 66-jähriger Fahrzeugführer eines PKW Skoda auf einen vorausfahrenden PKW Audi eines 33-Jährigen auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000,-Euro. Bei diesem Unfall wurde niemand verletzt. Bei allen Unfallbeteiligten handelte es sich um deutsche Staatsbürger. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

