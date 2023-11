Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz a.N./ Lkr. Rottweil) Auto kommt von Fahrbahn ab (05.11.2023)

Sulz a.N. (ots)

Ein Autofahrer ist am frühen Sonntagmorgen, gegen 2.30 Uhr, auf der Kreisstraße 5507 zwischen Bergfelden und Sulz von der Fahrbahn abgekommen und danach zu Fuß geflüchtet. Ein 28 Jahre alter Mann fuhr mit einem VW Golf auf der K 5507 in Richtung Sulz. Hierbei kam der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr über einen Leitpfosten, bevor der VW ins Schleudern geriet und in die linksseitige Leitplanke krachte. Im weiteren Verlauf prallte der Wagen noch mit einer rechtsseitigen Mauer zusammen. Der Unfallverursacher ließ seinen demolierten Wagen an der Unfallstelle zurück und flüchtete zu Fuß. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten die Beamten den unverletzten Mann ausfindig machen. Der beschädigte VW, an dem ein Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro entstanden ist, musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Schadens an der Leitplanke und der Mauer ist noch nicht bekannt. Der 28-Jährige wird sich nun wegen einer Verkehrsunfallflucht verantworten müssen.

