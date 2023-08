Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Wildeshausen: Unfall nach unerlaubtem Kraftfahrzeugrennen

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 26.08.2023, gegen 20:15 Uhr ist es in Wildeshausen im Kreisverkehr an der Visbeker Straße in Höhe des Krankenhauses zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 18-jährige Fahrer eines schwarzen BMWs aus Wildeshausen ist aus der Feldstraße kommend in den Kreisverkehr eingefahren, um diesen auf der Visbeker Straße stadtauswärts wieder zu verlassen. Dabei ist er nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Er und sein ebenfalls aus Wildeshausen stammender 14-jähriger Beifahrer wurden dabei leicht verletzt. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 15.000,- EUR. Nach Angaben von Zeugen sind der 18-Jährige mit seinem BMW, sowie ein grauer Golf mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in den Kreisverkehr eingefahren, bevor sich der Unfall ereignete. Vor Ort wurde ein Strafverfahren wegen eines unerlaubten Kraftfahrzeugrennens eingeleitet und der Führerschein des Unfallfahrers beschlagnahmt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder im Vorfeld ähnliche Fahrweisen festgestellt haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Wildeshausen unter 04431-9410 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell