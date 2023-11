Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fluorn-Winzeln/ Lkr. Rottweil) Vorfahrtsunfall auf der Goethestraße (05.11.2023)

Fluorn-Winzeln (ots)

Insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden und ein leicht verletzter Beifahrer sind die Folge eines Unfalls, der sich am Sonntag gegen 14.45 Uhr auf der Kreuzung Rötenberger Straße und Zwerenweg ereignet hat. Ein 46 Jahre alter VW T-Roc-Fahrer missachtete die Vorfahrt eines 32-jährigen Seat Ibiza-Fahrers. In Folge des Zusammenstoßes prallte der Seat noch gegen ein Verkehrszeichen und beschädigte dieses. Ein 28 Jahre alter Beifahrer, der im Seat mitfuhr, verletzte sich bei der Kollision leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Laut Schätzungen der Polizei entstand am VW ein Schaden in Höhe von etwa 9.000 Euro und am Seat von rund 1.000 Euro. Die Wagen mussten abgeschleppt werden.

