Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Körperverletzung am Bahnhofsvorplatz

Landau (ots)

Am gestrigen Vormittag kam es am Bahnhofsvorplatz in Landau zu einer Körperverletzung. Um 10:25 Uhr griff ein 26-jähriger Mann unvermittelt und aus bisher ungeklärter Ursache ein Ehepaar auf dem Bahnhofsvorplatz in Landau an und verletzte diese hierdurch leicht. Durch couragierte Passanten wurde der 26-Jährige bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Da sich der Mann wohl in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in eine psychiatrische Einrichtung verbracht. Gegen den 26-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell