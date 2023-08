Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Tierischer Eindringling

Bild-Infos

Download

Maikammer - 18.08.2023, 07:15 Uhr (ots)

Einen außergewöhnlichen Eindringling stellten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Edenkoben am Freitagmorgen in einem Wohnhaus in Maikammer fest. Nachdem eine Mitarbeiterin eines Tierschutzvereins laute Schreie einer Katze aus dem Wohnhaus wahrgenommen hatte und die Nachbarn mitteilten, dass die Bewohner im Urlaub seien und keine Katze besitzen, wurde das Gelände betreten. Durch das Fenster konnte tatsächlich eine Katze in dem Haus festgestellt werden. Mit Hilfe eines berechtigten Schlüsselbesitzers wurde das Haus betreten und die Katze eingefangen. Die Katze scheint sich über ein offenes Kellerfenster Zugang zum Gebäude verschafft zu haben und hatte im Haus bereits einige Blumentöpfe und Dekoartikel umgeworfen. Die Mitarbeiterin des Tierschutzvereines nahm sich der Katze an.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell