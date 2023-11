Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen/ Lkr. Rottweil) Unfall auf der Bundesstraße 27 (04.11.2023)

Deißlingen (ots)

Am Samstagmittag hat ein Autofahrer auf der Bundesstraße 27 die Kontrolle über seinen Wagen verloren und anschließend einen Unfall verursacht. Ein 40-jähriger Fahrer eines Fiat Punto war auf der B 27 von Deißlingen in Richtung Villingen-Schwenningen unterwegs. In der Ausfahrt Dauchingen/ Trossingen kollidierte der Mann frontal mit einer Leitplanke. Die alarmierte Feuerwehr Deißlingen, die mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften vor Ort war, musste die Schutzplanke abtrennen, um den verunfallten Fiat bergen zu können. Außerdem banden sie ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Ein Abschlepper kümmerte sich um den Punto, an dem ein Blechschaden in Höhe von rund 8.000 Euro entstand. Die Höhe des Sachschadens an der Leitplanke schätzt die Polizei auf etwa 1.500 Euro.

