POL-KN: (Oberndorf a.N./ Lkr. Rottweil) Junger Ladendieb flüchtet- Polizei sucht Zeugen (06.11.2023)

Oberndorf a.N. (ots)

Am Montagabend, gegen 20 Uhr, ist eine Angestellte eines Lebensmitteldiscounters in der Steinbeisstraße infolge eines Ladendiebstahls gestürzt. Nachdem ein Dieb beim Verlassen des Geschäftes von einer Mitarbeiterin auf die Tat angesprochen wurde, rannte der junge Mann in Richtung Parkplatz davon. Die 25-jährige Angestellte verfolgte den Dieb und versuchte hierbei nach ihm zu greifen. Hierbei griff sie ins Leere und fiel hin. Der junge Mann konnte mit einem Karton E-Zigaretten unerkannt entkommen. Bei dem Dieb soll es sich um einen etwa 15 bis 17 Jahre alten Jugendlichen handeln, der etwa 160 Zentimeter groß ist. Er war mit einer grauen Hose und einem grauen Pullover bekleidet. Personen, die Hinweise zu dem unbekannten Ladendieb geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Oberndorf, Tel. 07423 8101 0, zu melden.

