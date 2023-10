POL-FR: Malsburg-Marzell: Wassertretanlage mutwillig beschädigt

Freiburg (ots) - In der Nacht von Dienstag, 03.10.2023, auf Mittwoch, 04.10.2023, stieg ein Unbekannter, vermutlich über ein offenstehendes Fenster, in eine Gaststätte in der Dr. Peter Willmann-Allee ein. Aus der Gaststätte wurden zwei Geldbörse entwendet. In den Geldbörsen befand sich ein geringer Bargeldbetrag. Weil am Rhein: Diebstahl aus Umkleidekabine von ...

mehr