Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Wohnungsbrand in Hochhaus

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 04.10.2023, gegen 19.40 Uhr, rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot zu einem Wohnungsbrand in einem Hochhaus im Gleiwitzer Weg an. Im achten Stockwerk brannte es in im Wohnzimmer. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Während der Brandbekämpfung evakuierte die Feuerwehr die Bewohner des Hochhauses. Nach der Brandbekämpfung und nach Messungen der Feuerwehr durften die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Wohnung, in welcher es brannte, ist derzeit nicht bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die zwei Bewohner der betreffenden Wohnung wurden wohl leicht verletzt. Die Brandursache ist noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Eine technische Ursache wird vermutet. Neben der Feuerwehr, dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch das Technische Hilfswerk sowie zwei Vertreter der Stadt Weil am Rhein vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell