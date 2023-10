Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Zwei Mitteilungen // In Gaststätte eingestiegen

Freiburg (ots)

In der Nacht von Dienstag, 03.10.2023, auf Mittwoch, 04.10.2023, stieg ein Unbekannter, vermutlich über ein offenstehendes Fenster, in eine Gaststätte in der Dr. Peter Willmann-Allee ein. Aus der Gaststätte wurden zwei Geldbörse entwendet. In den Geldbörsen befand sich ein geringer Bargeldbetrag.

Weil am Rhein: Diebstahl aus Umkleidekabine von Vereinsanlage

Am Mittwoch, 04.10.2023, in dem Zeitraum zwischen 19.30 Uhr bis 22.00 Uhr, begab sich ein Unbekannter während eines Fußballspieles in die Umkleidekabine eines Vereines in Friedlingen und entwendete aus einer Sporttasche eines Spielers dessen Airpods.

