POL-FR: Maulburg: Unfall mit Radfahrerin

Freiburg (ots) - Während der Öffnungszeit eines Supermarktes in der Schwarzwaldstraße in Denzlingen soll sich ein bislang unbekannter Täter am Montag, 2. Oktober 2023, zwischen 19 und 21.30 Uhr in den dort befindlichen Bereich einer bereits geschlossenen Bäckerei-Filiale begeben und Bargeld entwendet haben. Über die Höhe des erbeuteten Bargeldes können derzeit ...

